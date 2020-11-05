دي مايو: من غير المقبول أن يكون الوباء ساحة نزاع سياسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “وباء كوفيد 19 قد أصبح الآن ساحة نزاع سياسي”، وهذا أمر “غير مقبول”.

وكتب الوزير دي مايو في منشور على منصة (فيسبوك) الخميس، أن “هذا الفيروس يضع كثير من المشاكل نصب أعيننا”، والتي “إحداها تنظيم شؤون الدولة أيضا”، مبينا أن “الأمور لا يمكن أن تمضي قدما بهذه الطريقة”.

وتابع دي مايو، “نحن في حالة طوارئ غير مسبوقة في التاريخ وهناك من يشعر وكأنه حاكم وليس مجرد رئيس إقليم”، مبينا أن “هذا مشهد غير لائق”. وأردف “إننا نحتاج إلى التغيير وإحدى الخطوات الأولى التي يجب اتخاذها لتجاوز الوباء هو تبسيط الدولة وإعادة وإعادة تنظيمها”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى “الحاجة للمسؤولية، استخدام العقل والوحدة”، فـ”لطالما قلت إننا بحاجة إلى الحوار وأكرر هذا مرة أخرى”. واختتم بالقول “لكن لنسأل أنفسنا ما هي الصورة التي ننقلها عن بلادنا؟”.