بلجيكا: ارتفاع اعداد مرضى كوفيد-19 بغرف العناية المشددة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – لاحظ المركز الوطني لإدارة الأزمات في بلجيكا زيادة في اعداد مصابي كوفيد-19 الذين يعالجون في وحدات العناية المشددة، حيث بلغ عددهم اليوم 1412 شخصاً مقابل 1353 سُجلت يوم أمس.

ويأتي هذا الارتفاع تزامناً مع اعلان الأطباء عن تسجيل انخفاض في اعداد المصابين بالوباء بالمشافي للعلاج، بدون الحاجة لادخالهم وحدات العناية المركزة، حيث بلغت هذه الشريحة من المصابين اليوم 7405 مقابل 7487 يوم أمس.

أما بالنسبة للحصيلة اليومية بالجائحة، فقد بلغت 15672 إصابة و 205 وفاة.

وتأتي هذه الأرقام لترفع الحصيلة الاجمالية للضحايا إلى 12331 وفاة و 468213 إصابة منذ بدء انتشار الوباء في شهر آذار/مارس الماضي.