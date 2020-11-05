الائتلاف الايطالي الحاكم يستهجن حديث سالفيني عن “تزوير” في الانتخابات الامريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد الحزب الديمقراطي الايطالي، شريك حركة خمس نجوم في الائتلاف الحاكم، تصريحات صدرت عن زعيم حزب الرابطة اليميني المعارض، ماتيو سالفيني، دعم فيها مزاعم مرشح الحزب الجمهوري الامريكي، دونالد ترامب، عن وجود “تزوير” في الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وكان سالفيني قد تحدث في وقت سابق اليوم الخميس عن الحاجة لـ”اليقظة” خلال الانتخابات السياسية الايطالية القادمة “لتجنب حالات الاحتيال مثل تلك في الولايات المتحدة الامريكية”.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي رئيس لجنة الشؤون الدستورية، داريو باريني، “كلام ماتيو سالفيني خطير للغاية، لا سيما لأنه صدرعن وزير الداخلية السابق”.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريح صحفي “إنه كلام خطير للغاية لسببين: أولاً لأنه لا يوجد أي تزوير في الانتخابات الرئاسية الامريكية، بل هناك مرشح يطلب عد جميع الأصوات وآخر، في مواجهة هزيمة شبه مؤكدة، يرمي بالمسألة في نزاع يدوس فيه على قواعد الديمقراطية”. وأردف “ثانياً، لأنه لا توجد أية شبهة تزوير للانتخابات في إيطاليا، على الرغم من حقيقة أن سالفيني كان في السابق وزيرا للداخلية، ولحسن الحظ لفترة قصيرة “.

واشار الى أن “مثل هذه التصريحات تجعلنا ندرك تمامًا مدى الخطر الذي واجهته إيطاليا، أيضًا من حيث الموثوقية والمصداقية الدولية، في الأشهر التي كان فيها زعيم حزب الرابطة وزيرًا ونائبًا لرئيس الوزراء” في الحكومة السابقة.