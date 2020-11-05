ايطاليا: 445 وفاة بكورونا وأكثر 34 ألف اصابة بالفيروس خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الخميس ارتفاعا في عدد الضحايا والاصابات بسبب كوفيد-19، حيث تم تسجيل 34 الفا و505 اصابة جديدة والاعلان عن 445 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلن مدير قسم الوقاية بوزارة الصحة، جياني ريتسا، خلال مؤتمر صحفي، أن مؤشر العدوى مقارنة بعدد الاختبارات بلغ نسبة 15.69% (ما يعادل تقريبا 16 حالة ايجابية للفيروس في كل مائة اختبار).

وارتفع عدد المرضى بوحدات العناية المشددة الى ألفين و391 بعد انضم اليهم بين أمس واليوم 99 مريضا.

العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، ارتفع الى 40 ألفا و192 حالة وفاة.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 312 ألفا و339، بعد أن تماثل 4 آلاف و961 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية الازمة الصحية، أي مجموع الضحايا والمصابين والمتعافين، تبلغ 824 ألفا و879 شخص,

يشار الى أن حظر التجوال الليلي، من الساعة العاشرة مساء الى الخامسة صباحا، سيسري مفعوله من يوم غد الجمعة، وليس اليوم الخميس، كما أن تصنيف الاقاليم حسب خطورة المنحنى الوبائي انحصر فقط على اللونين الاحمر (الاكثر خطورة) والاصفر (الأقل خطورة) .