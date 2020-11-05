ايطاليا ترحب بنتائج اللجنة العسكرية الليبية وتدعو لحماية الحوار الداخلي من التدخلات الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت إيطاليا عن ترحيبها بنتائج جلسة العمل الأخيرة للجنة العسكرية الليبية المشتركة التي اختتمت أعمالها أمس في مدينة غدامس تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية في روما مساء الخميس.

وقالت الخارجية الايطالية “هذه خطوات تقدم مهمة أخرى نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا”، من أجل تحقيق “الهدف النهائي وهو إعادة السلام والأمن إلى البلاد”.

ورأت أن “الحوار الليبي الداخلي يثبت فعاليته وينبغي حمايته من التدخلات الخارجيية، وأيضًا في ضوء منتدى الحوار السياسي الليبي القادم” في تونس.