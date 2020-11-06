لامورجيزي: فرق أمنية مختلطة لمراقبة حركة المهاجرين على الحدود مع فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، تشكيل فرق أمنية مختلطة مع فرنسا لمراقبة حركة المهاجرين على الحدود المشتركة بين البلدين.

وفي نهاية لقاء جمعها بمقر وزارة الداخلية في روما، ونظيرها الفرنسي جيرالد دارمانين، الجمعة، أضافت الوزيرة لامورجيزي، أن بلادها “كثفت مع فرنسا الضوابط الأمنية على الحدود أيضًا”، وذلك “من خلال إنشاء فرق مختلطة بدأت قوات شرطتنا بالعمل على إعدادها أصلا”.

وتابعت: “سنقوم بإجراء تجربة لمدة 6 أشهر”. وأردفت الوزيرة “نحن نعمل على هذا الأمر من فترة طويلة وسنحاول تشغيلها في أقرب وقت ممكن”.

أما من ناحية الهجرة، فقد أشارت لامورجيزي الى أن “من الضروري وضع خارطة طريق أوروبية تتفاوض على اتفاقيات إعادة المهاجرين مع الدول الأفريقية التي لم يتم تفعيل اتفاقيات معها حاليًا”.