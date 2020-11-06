رحلة تجارية إسرائيلية ستمر عبر سماء السودان في طريقها إلى عنتيبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية إنه للمرة الأولى ستقلع طائرة تابعة لشركة (إل عال) الإسرائيلية يوم الأحد فارغة من إسرائيل وستجلب 153 مواطناً من أوغندا لحضور تدريب متقدم في الزراعة نيابة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت “ستنطلق رحلة خاصة يوم الأحد من مطار بن غوريون إلى عنتيبي بأوغندا ، والتي ستمر فوق المجال الجوي للسودان لأول مرة، وستكون هذه أول رحلة تجارية لطائرة مسجلة في إسرائيل فوق البلاد، والتي من المتوقع أن توقع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل”.

وأضافت “ستقلع طائرة Sun Dor Boeing 737 ، التابعة لشركة (ال عال) ، من إسرائيل فارغة وتعود إلى إسرائيل مع 153 مواطنًا أوغنديًا يحضرون تدريبًا متقدمًا في الزراعة نيابة عن وزارة الخارجية”.

وتابعت “من المتوقع أن تهبط الرحلة، التي ستستغرق حوالي خمس ساعات، في البلاد حوالي الساعة 18:30، وبفضل مرورها فوق السودان ستكون نصف ساعة أقصر من الوقت المتوقع لها على طريق آخر”.

وأشارت الصحيفة إلى “إن الاتفاقات التعاهدية التي وقعتها إسرائيل مع الدول العربية في المنطقة (اتفاقيات إبراهيم) قد ولدت بالفعل عدة رحلات جوية تاريخية وساعدت في تقصير المدة”.

وقالت “قبل حوالي شهرين، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستسمح لجميع الطائرات التي تقلع من الإمارات العربية المتحدة أو تهبط فيها بالمرور فوق أراضيها، وبالتالي إنشاء خط مباشر بين إسرائيل وأبو ظبي ستستغرق رحلاته حوالي ثلاث ساعات. سيتمكن الإسرائيليون أيضًا من اللحاق برحلات متصلة من دبي إلى الشرق الأقصى”.

وأضافت “في الشهر نفسه، حلقت طائرة تابعة لإسرائيل لأول مرة إلى المنامة عاصمة البحرين”.

وتابعت “في الشهر الماضي أيضًا، تم توقيع اتفاقية طيران تاريخية بين إسرائيل والأردن تسمح برحلات جوية دولية في المجال الجوي للبلدين، سواء بطائرات مدنية أو عسكرية. ستعمل الاتفاقية على تقصير وقت الرحلات الجوية بين دول الخليج وآسيا والشرق الأقصى بشكل كبير وستؤدي إلى توفير كبير في الوقود وخفض الانبعاثات الملوثة”.