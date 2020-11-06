الفاتيكان: كوفيد، اللاجئين والمناخ محور لقاء البابا ورئيس كينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال الكرسي الرسولي إن جائحة كوفيد 19، اللاجئين والمناخ كان محور اللقاء الذي جمع البابا فرنسيس ورئيس كينيا اوهورو مويغاي كينياتا

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد استقبل البابا اليوم الجمعة في مبنى القصر الرسولي بالفاتيكان، الرئيس الكيني مويغاي كينياتا الذي اجتمع لاحقًا بأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغر.

وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة تم تسليط الضوء على العلاقات الثنائية الجيدة. وفي هذا الإطار، تم التشديد على اسهام الكنيسة الكاثوليكية من أجل خير المجتمع الكيني، مع إشارة خاصة إلى مجالي التعليم والصحة.

كما تم التطرق خلال المحادثات إلى الوضع الحالي في البلاد والإسهام الذي تستطيع أن تقدمه لتعددية الأطراف على الصعيدين القاري والدولي. وتمت أيضا مناقشة مواضيع ذات اهتمام مشترك كحالة الطوارئ في المنطقة بسبب الوباء، التغيرات المناخية ومسألة اللاجئين.