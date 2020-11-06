لوكاشينكو على لائحة العقوبات الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدرج الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على لائحة عقوباته الخاصة ببيلاروسيا، بسبب تورطه بأعمال القمع الداخلي ضد المدنيين والمعارضين لإعادة انتخابه.

وعلى خلفية الاتهامات نفسها، وضع الاتحاد الأوروبي 14 شخصاً آخر من المسؤولين في بيلاروسيا على لائحة العقوبات بمن فيهم نجل الرئيس لوكاشينكو.

ويبلغ عدد الأشخاص “المعاقبين” حالياً من قبل الاتحاد على خلفية الانتهاكات والقمع ضد المدنيين والمعارضين للوكاشينكو 59 فرداً يحظر دخولهم لأراضي الاتحاد الأوروبي وتُجمد أصول أموالهم، كما يمنع أي مواطن من مواطني الاتحاد أو أي شركة أو هيئة أوروبية من التعامل معهم أو توفير الأموال لهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في أكثر من مناسبة وعلى أكثر من مستوى أن الرئيس لوكاشينكو فاقد الشرعية، مديناً بأقصى العبارات ما سماه بالقمع العنيف الذي قامت به السلطات في بيلاروسيا ضد المعارضين والمواطنين السلميين والصحفيين بعد إعادة انتخاب الرئيس، المدعوم روسياً، لفترة إضافية.

وطالبت بروكسل كذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين والسجناء السياسيين في بيلاروسيا.