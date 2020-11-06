الاتحاد الأوروبي يضيف وزراء سوريين على لائحة عقوباته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الوزاري الأوروبي إضافة أسماء ثمانية وزراء سوريين على لائحة العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011.

وأشار المجلس الوزاري في بيانه اليوم الى أن اجمالي مجموع من تم وضعهم على لائحة العقوبات من المسؤولين السوريين وصل إلى 288 شخصاً بالإضافة إلى 70 شركة وهيئة، وذلك على خلفية ما تراه بروكسل تورطاً من قبل هؤلاء في عمليات القمع ضد المدنيين منذ اندلاع الصراع في سورية.

وتتضمن العقوبات الأوروبية حظراً للسفر وتجميداً لأموال الأشخاص المسجلين على لوائح الاتحاد، ويشمل الأمر الشركات حيث يحظر أي شكل من أشكال التعامل معها.

وتطال العقوبات المفروضة على سورية كبار مسؤولين سياسيين وأمنيين بالإضافة إلى شركات وقطاعات كاملة مثل النفط والمصارف.

أما الأشخاص الجدد، ومنهم وزراء ووزراء دولة، فهم جميعاً ممن تم تعيينهم في الوزارة الجديدة نهاية شهر آب/أغسطس 2020.

ومن بين هؤلاء كل من وزراء النفط بسام طعمه، الصحة حسن غباش، الصناعة زياد صباغ، الزراعة محمد حسن قطنا، وغسان الزامل وزير الكهرباء.

هذا ويشدد الأوروبيون على تمسكهم بالحل السلمي السياسي للصراع في سورية وفق قرارات الأمم المتحدة ومؤتمر جنيف.

أما في دمشق، فيحمل المسؤولون والإعلام الرسمي هناك العقوبات الأوروبية والإجراءات العقابية الدولية كامل المسؤولية عن الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد وعن معاناة المواطنين المستمرة.