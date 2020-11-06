إيطاليا: إصابات كوفيد تتجاوز 37 ألفاً وضحاياه 446

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن، أعداد الإصابات بوباء كوفيد 19 تجاوزت الـ37 ألفاً في أنحاء البلاد، بينما بلغ عدد ضحاياه 446 شخصاً.

ووفقاً لبيانات وزارة الصحة، فقد “سجلت إيطاليا 37,809 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم”، كما “حدثت منذ يوم أمس 446 حالة وفاة أخرى”، لـ”يرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 40,638 منذ بداية حالة الطوارئ المرتبطة بالوباء”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم خلال الـ24 ساعة الماضية، إجراء 234,245 تحليل كشف عن الإصابة بالعدوى”، بينما “تستضيف أقسام العناية المركزة في المستشفيات 2515 نزيلاً”، وهم “بزيادة قدرها 124 حالة”، عن يوم أمس.

وكشف التقرير عن أن، “عدد المتعافين آخذ في الازدياد، ليرتفع الآن إلى 322,925″، أي بحاصل 10,586، في حين أن العدد التراكمي للحالات الإيجابية من ناحية العدوى، فهو يبلغ حاليًا 499,118″، أي “بزيادة بمجموع 26,770 حالة”.

وخلص تقرير الوزارة الى القول إنه بالنسبة “لتوزيع الإصابات إقليمياً، فهناك 9934 حالة جديدة في لومبارديا (شمال)، 4878 في بييمونتي (شمال)، 4508 في كامبانيا (جنوب)”، بينما “سجلت في لاتسيو (وسط) 2699 إصابة جديدة وفي كالابريا (جنوب) 264 حالة فقط”.