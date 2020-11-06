دي مايو: لما أشأ أبداً الترويج لمعضلة (المهاجر= إرهابي)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، القول: “أنا لا أريد ولن أنشر أبداً مفهوم أن المهاجر يعني إرهابي”، ومع ذلك “فهناك أدلة نصب أعين الجميع يجب أن تقودنا إلى رفع مستوى الأمن بصفتنا أوروبا”.

وأضاف الوزير دي مايو في مقابلة مع موقع (Tpi.it) الجمعة، “لقد تحدثت عن باتريوت آكت أوروبي، والذي يستند بوضوح إلى القيم الأوروبية. ويعني رفع مستويات الأمن لدينا وحماية حدودنا، وهو أمر مقدس”، فضلا عن “القيام بشيء مبتذل، أي أن شخصاً ما إنْ قدِم من تونس، وهي دولة ليست في حالة حرب، فيجب إعادته إليها من خلال مشاريع أوروبية”.

وتابع وزير الخارجية، أن “لدينا اليوم عمليات إعادة للمهاجرين إلى أوطانهم، لكنها منخفضة للغاية ونحتاج لأوروبا تمكننا من إعاد الأشخاص إلى بلدانهم عند وصولهم، وليس مائة أو مائتان كل أسبوعين”.

واشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى “إنني أتطلع بعناية شديدة لاقتراح ماكرون وكورتس في هذه الساعات، بشأن قانون باتريوت أوروبي”. واختتم بالقول “سندمج هذا الاقتراح مع غيره، كتشكيل نيابة أوروبية لمكافحة الإرهاب”.