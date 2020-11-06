الخارجية الإيطالية: اتصال دائم بالصيادين الموقوفين في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن هناك اتصالاً دائماً مع الصيادين الموقوفين في بنغازي (غرب ليبيا) منذ الأول من أيلول/سبتمبر الماضي.

واضاف وكيل الوزارة مانليو دي ستيفانو لموقع (سكاي نيوز 24) الإخباري، الجمعة، أنه “في العامين الماضيين، اضطررت غالبًا للتعامل مع قوارب صيد بلدة ماتزارا ديل فاللو لأنها غالبًا ما تم الاستيلاء عليها، لأن الأسماك في البحر الأبيض المتوسط ​​نادرة للأسف وغالبًا ما تبتعد قليلاً عن الحدود المائية عن طيب خاطر”.

وذكر دي ستيفانو أنه “بعد قول ذلك، طالما أنهم في أيدي خفر السواحل الليبي في طرابلس، وهناك علاقة متينة بين حكومتينا، فقد قمنا دائمًا بحل كل مشكلة في غضون 48 ساعة، حتى عندما قدموا لنا فضلا بحلهم للمشكلة”. ومع ذلك “في هذه الحالة، نحن في وضع لا يمثل فيه من هم في قبضته، الحكومة الليبية، بل مجرد ميليشيات في الأساس، وبالتالي يصبح كل شيء أكثر تعقيدًا”.

واستدرك المسؤول الدبلوماسي القول: “لكن، أريد أن أطمئن إلى أن لدينا اتصالات مستمرة مع الصيادين ونحن على يقين من أنهم بخير”، حيث “تساعدهم السفارة الإيطالية والمخابرات وكذلك الدول المجاورة التي تساعدنا في تأثيرها على المليشيات المحلية”. واختتم بالقول “لقد قدمنا المساعدة للجميع، وبعضهم يحتاج أيضا إلى أدوية خاصة”، إلا أن “المسألة أكثر تعقيدا مما كانت عليه في الماضي”.