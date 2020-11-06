إيطاليا: وصول 205 مهاجرين الى صقلية في بضع ساعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – اعلنت مصادر أمنية إيطالية عن حدوث انفجار في تدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، حيث رسا على سواحلها 205 مهاجرين في الساعات القليلة الماضية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “هناك ستة عمليات رسو شهدت جميعها مشاركة دوريات قوات الشرطة المالية وهيئة حماية الميناء”، مبينة أنه “بعد الـ21 مهاجراً الذين تمكنوا من الوصول إلى الجزيرة مباشرة وتم وقفهم من قبل عناصر الدرك (كارابينييري)، اعترضت زوارق دورية تابعة لخفر السواحل والشرطة المالية قاربًا على متنه 68 شخصًا”.

وأشارت المصادر الى أنه “من ناحية أخرى، تم إنقاذ 10 مهاجرين آخرين عند حوالي الساعة 11 صباح اليوم من قبل الشرطة المالية أيضاً”، بينما “اعترضت قوات هيئة حماية الميناء 19 مهاجراً آخرين قرابة الساعة الواحدة ظهراً”. من ناحية أخرى “أنقذت شرطة المالية قاربين آخرين على متنهما 57 و30 شخصًا”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “بعد وصول آخر الوافدين إلى النقطة الساخنة على كبرى جزر الأرخبيل الصقلي، أصبح فيها 1238 مهاجرًا مقابل سعتها التي تصل الى 192 شخصًا”، مبينة أنه “في محاولة تفريغ المبنى، تستمر عمليات توزيع المهاجرين”، حيث “تم نقل 132 على متن سفينة الحجر الصحي (رابسودي)، بينما نُقل حوالي 40 آخرين على متن قارب دورية خفر السواحل إلى بلدة بورتو إيمبيدوكلي”.