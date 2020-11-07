رئيس وزراء بلجيكا يهنئ بايدن ونائبته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – هنأ رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دوكروو جو بايدن، بمناسبة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية للسنوات الأربع القادمة.

وأشار دوكروو في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إلى المشاركة غير المسبوقة للأمريكيين في هذا الاستحقاق الانتخابي، “هذا يدل على حيوية الحياة السياسية الأمريكية والديمقراطية”، حسب كلامه.

كما هنأ المسؤول البلجيكي نائبة الرئيس الجديد كامالا هاريس، واصفاً إياها بـ”الرائدة”، كونها أول امرأة تتبوأ هذا المنصب.

واعتبر دوكروو أن هاريس، وهي أمريكية من أصول مهاجرة، تعد نموذجاً للنساء الشابات وأن انتخابها يدل على أهمية تمتع جميع الناس بنفس الفرص والحظوظ.

ويعتبر الديمقراطي جو بايدن، والذي يخلف الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، أكد الفريق القانوني للرئيس السابق ترامب، أنه بصدد الاعداد لبدء معركة قضائية بسبب ما سماه عمليات فساد ومخالفات شابت الانتخابات التي جرت في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.