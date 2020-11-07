فون دير لاين: مستعدون لتكثيف التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، جو بايدن، بمناسبة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، معبرة عن أملها لقاءه في أقرب فرصة ممكنة.

وعبرت فون دير لاين، في بيان صدر عنها فور اعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، عن استعداد الاتحاد تكثيف التعاون مع الإدارة الجديدة لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة وباء كورونا وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية والتغير المناخي.

وجاء في بيان المسؤولة الأوروبية: “مع تغير العالم وظهور تحديات وفرص جديدة، ستكون شراكتنا المتجددة ذات أهمية خاصة”.

وشددت فون دير لاين على أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صديقان وحليفان ويتقاسمان أعمق الروابط والقيم المشتركة، ونوهت: “لقد عززت هذه الشراكة النظام الدولي الليبرالي القائم على القواعد و لا تزال ركيزة الاستقرار والأمن والازدهار على جانبي الأطلسي”، وفق البيان.

وكان الديمقراطي جو بايدن فاز على الجمهوري دونالد ترامب، بفارق كبير باصوات أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي.