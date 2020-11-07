شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي على استعداد للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، على التزام الاتحاد بالشراكة القوية التي تربطه بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس الاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، لتهنئة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس.

وأثنى ميشيل على الاقبال الكبير للمواطنين الأمريكيين على المشاركين في هذه الانتخابات، مؤكداً أن الاتحاد يتابع عن كثب مجريات العملية الانتخابية وينتظر اعلان النتائج النهائية.

وشدد ميشيل على أن الاتحاد يقف على أهبة الاستعداد للتعاون مع الرئيس الجديد وإدارته.

هذا وقد انتخب جو بايدن (77) عاماً رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية للسنوات الأربع القادمة خلفاً لدونالد ترامب.

إلى ذلك، أكد مصدر أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المسؤولين في مؤسسات الاتحاد كانوا على اتصال مع رؤساء وزراء وزعماء الدول الأعضاء لدراسة مختلف السيناريوهات التي قد تنتج عن الانتخابات الأمريكية.