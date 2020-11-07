ماتاريلا مهنئا بايدن: المجتمع الدولي بحاجة لأمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الجمهورية الايطالية، سيرجو ماتاريلا، في رسالة إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن: “أود أن أعبر لكم، باسم الجمهورية الإيطالية وباسمي، عن أحر التهاني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية”. وأضاف “لقد عهد إليكم الشعب الأمريكي، بعد مواجهة انتخابية شهدت مشاركة غير عادية، بتفويض لقيادة الولايات المتحدة في لحظة معقدة بشكل كبير لكوكب الأرض بأكمله”.

وراى ماتاريلا، في اشارة الى جائحة فيروس كورونا، أن “المجتمع الدولي بحاجة لمساهمة الولايات المتحدة، والتي ظلت لوقت طويل ريادية في بناء قواعد التعددية لمواجهة أزمة غير مسبوقة تهدد صحة وحياة ومستقبل الملايين من الناس”.

وقال رئيس الجمهورية “تحت رئاستكم، أنا على ثقة بأن الولايات المتحدة وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي بأسره، سيكونون قادرين على تعزيز أواصر الصداقة العميقة والمتجذرة، باسم القيم المشتركة للحرية والعدالة والديمقراطية التي تجمعنا”.

وأضاف: “يحدوني الامل بأن تمثل الرئاسة الإيطالية القادمة لمجموعة العشرين فرصة أخرى لتنمية التعاون بين واشنطن وروما”.