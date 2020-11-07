ستولتنبرغ: بايدن مساند قوي لناتو وللشراكة عبر الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ، الرئيس المنتخب جو بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وأشار الأمين العام لناتو في بيان صدر اليوم بهذه المناسبة الى بأنه يعرف جيداً السيد بايدن شخصياً، ويعرف أنه “داعم قوي للحلف وللشراكة عبر الأطلسي”.

وعبر ستولتنبرغ عن تطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب وفريقه لتعزيز الروابط بين أمريكا الشمالية وأوروبا.

وجاء في البيان: “إن حلف ناتو قوي سيكون مفيداً لأمريكا الشمالية ولأوروبا، فهو يمثل مليار شخص ونصف القوة الاقتصادية وكذلك نصف القوة العسكرية للعالم، نحن بحاجة لهذه القوة الجماعية للتعامل مع العديد من التحديات”.

ويأمل الحلف أن تساهم الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة بايدين في اتخاذ مواقف أطلسية أكثر حزماً تجاه روسيا، والصين، ومواجهة التحول في ميزان القوى العالمي بالإضافة إلى التصدي للإرهاب الدولي والتهديدات السيبرانية والصاروخية.