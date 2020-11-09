مركز دراسات إيطالي: الحكومة تغذي الفوضى في حالة الطوارئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مركز دراسات إيطالي، أن “الحكومة تغذي الفوضى”، وأن مراسيم رئيس الوزراء الخاصة بإجراءات حالة الطوارئ الصحية “لا تحارب الفيروس بل تجري وراءه”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ڤيريتاه) الاثنين، قال مؤسس ورئيس المركز الإيطالي للدراسات الاستثمارية الاجتماعية (Censis) جوزيبي دي ريتا، “إن اختيار تكليف السلطات الصحية بالتصريحات الخاصة بإجراءات حالة الطوارئ، خلق إثارة للمشاعر دون إعطاء الناس المعرفة العقلانية لمواجهة الموجة الجديدة”، للوباء.

وتطرق دي ريتا الى مسألة انتشار فيروس كورونا بين المسنين، مؤكدا أن “حماية المسنين يمثل شيئاً لم أفهمه جيدًا أبدًا”، معتبراً الجدل حول كبار السن “عاصفة في كوب من الماء”. واختتم بالقول “عمري 88 عامًا ولا أسمح بحبس نفسي في المنزل، بل أذهب إلى العمل وأواجه الحياة بقوة”.