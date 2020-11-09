المفوضية الأوروبية: الاتحاد الجمركي مع تركيا لم يعلق بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الجمركي مع تركيا لم يعلق، مشيرة إلى أنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين منذ عدة عقود، مشددة على أن ما عُلق بالفعل هو العمل الذي كان جارياً لتحديثه وتطويره.

جاء هذا الموقف بعد أن تلقت المفوضية رسالة من وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، طالب فيها بتعليق الاتحاد الجمركي، وهو ما يتطابق مع طلب فرنسي سابق.

ورغم أن المفوضية الأوروبية أقرت بوصول الرسالة اليونانية، إلا أنها بدت شديدة التحفظ على التعليق على الموضوع، مشددة على ضرورة انتظار قمة الشهر القادم حيث سيعمد زعماء الدول إلى استعراض كامل للعلاقات الأوروبية -التركية.

في هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيزنيرو: “لا نزال ننظر إلى تركيا كشريك أساسي وهام ونتطلع إلى علاقة بناءه معها”.

ورفضت المفوضية الإفصاح عن عدد الدول الأوروبية المطالبة بإلغاء الاتحاد الجمركي مع تركيا.

هذا ولا زال الاتحاد الأوروبي ينتظر “إشارات إيجابية” من تركيا تتمثل بشكل أساسي في خفض التوتر في شرق المتوسط، لإطلاق حزمة محفزات، أو فرض عقوبات في حال حصل العكس.