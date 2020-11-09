وزير الصحة الايطالي: الاخبار عن لقاح كورونا مشجعة ولكن ينبغي الحذر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الصحة الايطالي، روبرتو سبيرانتسا، عصر اليوم الاثنين التقدم المعلن من شركتي فايزر وبيونتيك بشأن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بـ’الأخبار المشجعة”، الا أنه رأى أن “الحذر مطلوب”.

وقال الوزير، في مقال نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها “أخبار مشجعة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من الحذر”. وأضاف “البحث العلمي هو المفتاح الحقيقي للتغلب على حالة الطوارئ” الصحية الراهنة.

وشدد سبيرانتسا على أنه “في غضون ذلك، يجب ألا ننسى أبدًا أن سلوكيات كل واحد منا ضرورية لثني المنحنى الوبائي” للجائحة .

وقد أعلنت شركتا فايزر (Pfizer) وبيونتيك (BioNTech) في وقت سابق اليوم عن “فعّالية بنسبة 90%” للقاح ضد فيروس كورونا، وذلك اثر تحليلات أولية لنتائج المرحلة الثالثة والاخيرة من التجارب السريرية، التي تسبق تقديم طلب ترخيصه لإدارة “الغذاء والدواء” الأمريكية (FDA).