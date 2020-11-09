نقابي إيطالي: كوفيد يخلق مشهد حرب في صقلية 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال نقابي إيطالي إن وباء كوفيد 19 قد خلق مشهداً كأنه حرب في صقلية

وأضاف نائب السكرتير الإقليمي لاتحاد أطباء المستشفيات (CIMO) في صقلية، أنجيلو كولّودورو، أنه “نشهد في هذه الساعات تصريحات مثيرة للذهول من جهات مؤسساتية تتنافس في لعبة إلقاء اللوم على الاخرين”.

وتابع “نتمنى أن يكون الدفاع المدني قد خطط لبناء هياكل صحية ميدانية، فالوضع هنا خليق بسيناريو حرب حقاً”، مبينا أن هناك “مَيلا نحو ازدياد الوضع سوءًا ولا يجب أن تأخذنا الأمور على حين غرة”. وأكد أن “الاستهانة بالوضع غير مفيد وقد فعلنا ذلك أصلا وبما فيه الكفاية”.

هذا وقد أطلق رئيس بلدية باليرمو ليولوكا أورلاندو أمس، رسالة موجهة إلى كلٍّ من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، حاكم صقلية نيللو موزوميتشي ومحافظ العاصمة الصقلية جوزيبي فورلاني، للتأكيد على أن الوضع في الإقليم يتجه نحو “مجزرة أكيدة”.

واستعرض كولّودورو بيانات الوضع، مشيرا الى أنه “في الوقت الحالي، يوجد 45 مريضًا مصابًا بفيروس كوفيد وحوالي 40 مريضًا بالدماغ في غرفة الطوارئ التابعة لدائرة الصحة، جميعهم ينتظرون العلاج في المستشفى”.

واسترسل النقابي بشأن المرافق الطبية الأخرى، لافتا الى أن “هذه الأرقام تجعلنا نقول إن الواقع الذي يُنقل ليس هو ما يعيشه الأطباء والموظفون الصحيون ميدانياً”. وقال إنه “في هذه الأيام شهدنا تجمعات ضخمة في باليرمو، ليس أقلها في الأسواق التي يجب إغلاقها”، وأردف “لا يسعنا كأطباء إلا أن نطلب من العمدة أورلاندو إغلاقها لأسباب تتعلق بالسلامة”.

كما أطلق المسؤول في (CIMO) طلبًا إلى الحكومة الإقليمية، بـ”إنشاء هياكل إقليمية بديلة للمستشفيات ليُنقل إليها المرضى الذين لا تتطلب حالتهم رعاية في المستشفى”.