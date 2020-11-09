وزيرا الخارجية الايطالي والاماراتي يترأسان اعمال “الحوار الاستراتيجي” بأبوظبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ترأس وزير الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ونظيره الايطالي، لويجي دي مايو ، أعمال “الحوار الاستراتيجي” الرابع بين البلدين، الذي انعقد أمس في أبوظبي.

ووفق مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الاماراتية اليوم الاثنين، بحث الوزيران، خلال الحوار الاستراتيجي، “العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والثقافية”

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه “مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران إضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط”

كما استعرض الوزيران “تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته، إضافة إلى دعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض”.

وأكد الوزيران على “أهمية الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة”.