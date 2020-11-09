الأسد يحمل “العقوبات الغربية” مسؤولية عدم عودة اللاجئين للبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، أن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده تعتبر “العامل الرئيسي” الذي يعرقل عودة اللاجئين إلى بلادهم.

جاء ذلك في اتصال مرئي اليوم عبر دائرة الفيديو المغلقة، بين الرئيس السوري ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وناشد الرئيس السوري روسيا وكافة الداعمين له العمل من أجل مساعدة الدولة السورية على القيام بواجبها من أجل تأمين عودة اللاجئين إلى مناطقهم وتمكينهم من العيش بصورة طبيعية، فـ”قضية اللاجئين هي الأولوية رقم واحد خلال المرحلة المقبلة”، على حد وصفه.

وأشار أن الحكومة السورية ليست فقط راغبة، بل متحمسة لإعادة هؤلاء، ومعظمهم من مؤيدي حكومة دمشق، برأي الأسد.

وترى دمشق أن استعادتها لأجزاء واسعة من أراضي البلاد وانحسار المعارك تجعل من المأمول عودة اللاجئين الذين فروا من البلاد منذ عام 2011، وذلك مع إقرارها بأن “الإرهاب لا زال موجوداً” في البلاد.

وتأتي المكالمة بين الأسد وبوتين، والتي نقلتها وسائل الاعلام الرسمية، قبل يومين من الاعلان عن انعقاد مؤتمر في دمشق لبحث مسألة عودة اللاجئين، والذي سيتم بدعم من موسكو.

ولم تتضح بعد كافة ملامح المؤتمر أو الجهات المشاركة فيه، لكن أوساط بالمعارضة السورية رفضته منذ الإعلان عنه.

وتقدر الأمم المتحدة بأن النزاع السوري الذي اندلع عام 2011 قد تسبب بلجوء ما يزيد من 5 ملايين شخص إلى الدول المجاورة وباقي دول العالم، كما أدى إلى عملية نزوح داخلية واسعة.

ومن جانبه، ينفي الاتحاد الأوروبي تماماً أي مسؤولية له عن معاناة السوريين بمختلف أوجهها ويؤكد أن عودة اللاجئين منهم إلى بلادهم يجب أن ترتبط بشكل أساسي بمبدأ الطوعية وانتفاء التهديد ووجود ظروف مناسبة، و”هذه أمور لم تتوفر بعد”، حسب مسؤوليه.