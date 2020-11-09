سيريني، في ندوة حول العلاقات الاوروبية-العربية: منطقة المتوسط أولوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت نائبة وزير الخارجية الايطالية، مارينا سيريني، في كلمة أمام النسخة الخامسة لندوة منتدى دلفي حول العلاقات الاوروبية-العربية، تحت رعاية الحكومة اليونانية، على أنه “يجب أن تصبح منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​أولويتنا الإستراتيجية”.

واشارت سيريني، خلال الندوة التي نظمت عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، الى أن

“منطقة البحر الأبيض المتوسط، تعاني اليوم من أزمات إقليمية وصراعات أهلية، من ليبيا إلى سورية، ومن ويلات الإرهاب إلى الهجرة والتهريب غير المشروع، والتي تبعث الحياة في تصدعات تتقاطع فيها أوروبا والعالم العربي وأحيانا تتصادم”.

ونوهت المسؤولة الايطالية، حسبما نقلت عنها وزارة الخارجية، بأن “ازمة كوفيد-19 اسهمت في تفاقم هذا الوضع. وعلى الرغم من ذلك ، فإن مصير المنطقة هو نظام بيئي سياسي واقتصادي وثقافي متكامل، يتعين علينا أن نكون قادرين فيه على تعزيز الحوار ونزع فتيل التوترات وتعزيز التعاون” المشترك.

واضافت في هذا السياق، إن “إيطاليا قلقة للغاية بشأن التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط”، حيث يظل “وقف التصعيد، الذي يصب في مصلحة الجميع، هدفنا”.

ورأت أن “سياسات الهجرة تقدم بهذا المعنى مجالا للتعاون”، حيث “نعتبر أن النقاش حول قضايا الهجرة مع الدول المعنية بشكل أكبر في غاية الأهمية بالنسبة لإيطاليا”. وأضافت “لهذا السبب نعتقد أن البعد الخارجي للسياسة الأوروبية يجب أن يكون نقطة الارتكاز التي نبني عليها نظام الميثاق (الاوروبي) الجديد بأكمله بشأن الهجرة واللجوء “.

وأشارت سيريني الى أن “الأحداث المأساوية الأخيرة في نيس وفيينا ، تذكرنا للأسف بأن الإرهاب بعيد كل البعد عن الهزيمة. فعلى الرغم من هزيمة تنظيم داعش عسكريًا، الا أنه لا يزال يمثل التهديد الرئيسي، حيث يحتفظ بالقدرة على إلهام هجمات خارج نطاق منطقة نشأته الأصلية”.

وأضافت “نرى إيطاليا أن الأمن في المنطقة يجب أن يقوم على نهج يأخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية وبناء المؤسسات والمساعدات الإنسانية وإعادة البناء المدني. إن التهديدات مثل الإرهاب واستغلال تدفقات الهجرة غير المشروعة هي مشاكل تؤثر على الجميع، مثيرة التساؤلات حول الهوية الثقافية والتماسك السياسي والاجتماعي”. وأختتمت “لهذا السبب، ينبغي أن تصبح منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​أولويتنا الإستراتيجية”.