جينتيلوني: أزمة كورونا ستخلِّف ندوبا دائمة على الاقتصاد الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي، باولو جينتيلوني أن أزمة جائحة كوفيد-19 “ستخلِّف ندوبا دائمة” على اقتصاد القارة العجوز.

واشار جينتيلوني، خلال حوار عبر الإنترنت مع رئيسة كلية أوروبا (Collège d’Europe) في بروج (بلجيكا)، الممثلة العليا السابقة للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الى أن “الاقتصاد الاوروبي شهد هبوطًا قويًا للغاية” في الربع الثاني من عام 2020، بينما من المتوقع أن الانتعاش “أبطأ بكثير”.

وتوقع جينتيلوني عودة الناتج المحلي الإجمالي في الدول الاعضاء إلى مستويات ما قبل الوباء بين أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، وقال “سيكون المسار طويلاً نحو التعافي” من الأزمة جراء وباء كوفيد-19، والتي ستترك “ندوبًا دائمة” على اقتصاد أوروبا.