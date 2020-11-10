بوريل: وفاة عريقات خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وفاة الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، تشكل خسارة كبيرة للشعب الفلسطيني ولعملية السلام في الشرق الأوسط.

ونوه بوريل في بيان صدر عن مكتبه اليوم، بالجهود التي بذلها عريقات طيلة حياته لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك مساهماته في المفاوضات الخاصة باتفاقيات أوسلو.

كما شدد المسؤول الأوروبي على دور عريقات الهام في تطوير العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، وقال: “أنا ممتن له على مساهماته في هذا الصدد”، حسب البيان.

وقدم بوريل تعازيه لأسرة الراحل ولمنظمة التحرير والشعب الفلسطيني.