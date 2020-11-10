انتوني فاوتشي: كوفيد الجائحة الأشد خلال 102 عام بعد الإنفلونزا الإسبانية 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال رئيس المعهد الوطني الأمريكي للوقاية من الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي “إننا نكافح حاليًا وباء تاريخي، وهو الأكثر شراسة على الإطلاق منذ 102 عام، بعد الإنفلونزا الإسبانية”، في اشارة الى فيروس كورونا.

جاء ذلك في مداخلته خلال ندوة فيديوية روجت لها الثلاثاء، مؤسسة (دي سانكتيس) الثقافية في اليوم العالمي للعلم لصالح السلام والتنمية برعاية منظمة اليونسكو.

وشدد فاوتشي (79 عاما) على القول إنه “بدون العلم لا يمكننا هزيمة هذا الوباء، بينما يمكننا ذلك من خلال العلم بالتأكيد”، فـ”العلم مهم في كل جانب من جوانب حياتنا، ويصبح حاسمًا عند ظهور حالات طوارئ صحية عامة جديدة، تتطلب اكتشافات وابتكارات، مثل تطوير طرق التشخيص والعلاجات واللقاحات”.

يذكر أن فاوتشي هو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID)، وعضو في فريق عمل البيت الأبيض المعني بجائحة فيروس كورونا 2019-2020.

وكانت الإنفلونزا الإسبانية، وهي جائحة إنفلونزا قاتلة انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى عام 1918 في أوروبا والعالم وخلفت ملايين الضحايا، سببها نوع خبيث ومدمر من فيروس الإنفلونزا من نوع (H1N1).