الجيش الإسرائيلي يعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء اسقاط طائرة بدون طيار، اطلقها حزب الله اللبناني باتجاه الأجواء الاسرائيلية.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي في بيان “أسقطت قوات الجيش قبل قليل طائرة مسيرة تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان”.

واضاف إن القوات الاسرائيلية “تابعتها طيلة الوقت حتى اسقاطها دون ان يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة”.

وتابع أدرعي: ” تواصل القيادة الشمالية الحفاظ على حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة دولة إسرائيل”.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي اسقاط طائرات أخرى في الأشهر الماضية في حوادث مشابهة.