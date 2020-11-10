فون دير لاين: حان الوقت لجدول أعمال جديد عبر الأطلسي يناسب عالم اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه “حان الوقت لجدول أعمال جديد عبر الأطلسي”، في اشارة الى فوز مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الامريكية.

وقالت فون دير لاين مخاطبة مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي، الذي يُعقد هذا العام عبر الإنترنت، “يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ زمام المبادرة، بعرض للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة”، مشيرة الى أن تعزيز الشراكة بين ضفتي الاطلسي يتضمن طيفا واسعا من المجالات “من الأمن إلى الاستدامة”. .

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي: “لا يمكننا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، نحن بحاجة إلى نهج جديد” للعلاقة عبر الأطلسي، ملفتة الى أنه بوسع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التعبير عن “قيادة مشتركة لعالم جديد، دون حنين إلى عالم الأمس”. وأردفت: “هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، يمكننا إحراز تقدم سريع مع الإدارة الجديدة والكونغرس الجديد”.

وأشارت فون دير لاين الى ان “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هما أكبر قطبي السوق الحر في العالم” ويمكنهما “العمل معًا” من أجل “عالم جديد”، لأن “العالم بعد الوباء سيكون مختلفًا عما كان عليه من قبل”.