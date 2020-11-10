لقاء بين دي مايو والسفير الامريكي لدى ايطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل السفير الأمريكي لدى ايطاليا، لويس أيزنبرغ وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم بمقر اقامته في “فيلا تافيرنا” بالعاصمة روما.

ووفق مصادر متابعة، ركز اللقاء على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أسبوع في الولايات المتحدة، وكذلك على التعاون الثنائي بشأن القضايا الرئيسية التي تحظى بالاهتمام المشترك.

وكان دي مايو قد أعرب عن استعداد بلاده لمواصلة العمل مع ادارة الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن لتعزيز العلاقات الثنائية “دفاعا عن السلام والحرية”.

وكتب في تغريدة: “تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن”. وأضاف: لعلاقة “الصداقة بين إيطاليا والولايات المتحدة جذور عميقة وتاريخية”.