فون دير لاين تعلن عن عقد لشراء لقاح فايزر-بيونتيك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الجهاز التنفيذي الأوروبي سيجيز يوم غد توقيع عقد لشراء 300 مليون جرعة من لقاح مرتقب ضد كورونا فيروس طورته شركتا فايزر (Pfizer) الامريكية وبيونتيك (BioNTech) الألمانية

ووصفت فون دير لاين في بيان صدر عنها اليوم هذا اللقاح بـ”الواعد”، مشيرة إلى أهمية توفير لقاحات فعالة وآمنة للقضاء على فيروس كورونا والعودة للحياة الطبيعية.

وشددت المسؤولة الأوروبية على نيتها العمل من أجل نشر اللقاح، لدى توفره، سريعاً في كل أنحاء أوروبا، موضحة أن العقد الذي سيجاز غداً هو الرابع من نوعه الذي توقعه بروكسل مع شركات تصنيع الدواء، حيث “يتعين الحصول على طيف واسع من اللقاحات التي تعتمد تقنيات مختلفة”، وفق كلامها.

هذا ومن المنتظر أن تبدأ بروكسل بالعمل مع عواصم الدول الأعضاء من أجل تحضير حملات التوعية والتلقيح.

في الاطار نفسه، أكد المتحدث باسم المفوضية، حسب ايريك مامير، في تصريح له اليوم أن العقود الموقعة مع الشركات تعد بمثابة تعهدات بالشراء، “ويعود الأمر بعد ذلك للدول الأعضاء لإبرام عقود الشراء النهائية”.