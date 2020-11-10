قادة دول ومؤسسات أوروبية: نحتاج لرد مشترك على الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – باريس – شدد قادة دول ومؤسسات أوروبية على أن التهديد الإرهابي لا يزال أمراً واقعاً في دول الاتحاد الأوروبي وأن محاربته بحاجة إلى رد مشترك، سريع، فعال ومنسق.

جاء هذا الموقف في أعقاب قمة افتراضية عُقدت اليوم بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وشارك فيها كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المستشار النمساوي سباستيان كورتز، رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه، رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية اورسولا فون دير لاين.

وبحث المسؤولون الأوروبيون، كما جاء في مؤتمر صحفي مشترك بعد القمة، سبل تسريع وتفعيل العمل القائم منذ عدة سنوات لأجل محاربة أيديولوجيات التطرف والعنف والتي تؤدي بمعتنقيها إلى القيام بأعمال إرهابية.

وتم التركيز على ضرورة حماية الحدود الخارجية عبر تفعيل وتسهيل تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة في الدول الأوروبية ومنح وكالة الشرطة الأوروبية (يوربول) مزيد من الصلاحيات، تحديث نظام شنغن، وتعزيز الرقابة على الانترنيت لسحب أي محتويات تحث على العنف والكراهية بسرعة.

وفي هذا المجال، أكد شارل ميشيل، على ضرورة الحفاظ على القيم الأساسية التي بُني عليها الاتحاد الأوروبي، حيث “يجب أن نوصل للعالم رسالة مفادها ألا تهاون في التصدي لكل من يهدد هذه القيم”، حسب كلامه.

ودعا ميشيل إلى الحزم في الدفاع عن القيم الأوروبية على الساحة الدولية وافهام الجميع أن الاتحاد هو كيان يحترم الحريات الفردية ولكنه لن يسمح لأحد بانتهاك قيمه وبث التفرقة في داخله.

وأعاد ميشيل التأكيد على فكرته التي طرحها أمس بشأن تأهيل الأئمة في أوروبا لتعزيز المبادئ الأوروبية وتكريس فكرة أسبقية القانون المدني على الأفكار الدينية

أما فون دير لاين فقد أشارت إلى نية المفوضية اطلاق منتدى لتحديث وتطوير نظام شنغن بداية الشهر القادم تمهيداً لإعلان ما سمته “إستراتيجية شنغن الجديدة”، في آيار/مايو 2021.

هذا ومن المقرر أن يعود الأوربيون لنقاش موضوع الإرهاب خلال قمتهم المقرر عقدها الشهر القادم.