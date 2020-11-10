ايطاليا: ارتفاع بوفيات كورونا اليومية بعد تسجيل 580 وفاة والاصابات تفوق 35 ألفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء ارتفاعا في عدد الوفيات والاصابات بسبب كوفيد-19، حيث تم الاعلان عن 580 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في أعلى حصيلة لضحايا الوباء منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، بينما تم تسجيل 35 الفا و98 اصابة جديدة.

واقترب عدد المرضى بوحدات العناية المركزة من الثلاثة آلاف، حيث وصلوا الى ألفين و971 (بعد أن انضم اليهم بين أمس واليوم 122 مريض. العدد الكلي لمرضى كوفيد-19 بالمستشفيات يبلغ 28 ألفا و633 مريضا، بعد استقبال 997 مريضا جديدا.

العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، ارتفع الى 42 ألفا و330 حالة وفاة.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 363 ألفا و23، بعد أن تماثل 17 آلاف و734 للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

اجمالي الحالات الايجابية النشطة حاليا يقدر بـ 590 ألفا و110 شخصا، من بين هولاء هناك 558 ألفا و506 شخصا بالحجر المنزلي الالزامي.

الحصيلة التراكمية للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية الازمة الصحية، أي مجموع الضحايا والمصابين والمتعافين، تبلغ 995 ألفا و463 شخص.