دي مايو: عريقات كرس حياته لتحقيق السلام العادل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو “تلقينا بأسى نبأ رحيل صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين”، الذي أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء وفاته متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وأشار دي مايو، حسبما جاء في مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما، الى أن أسم عريقات “ارتبط بثلاثة عقود من المفاوضات مع إسرائيل، من مدريد إلى أوسلو وواشنطن وكامب ديفيد والقدس”.

ونوه دي مايو بأن الراحل عريقات “كرس حياته لتحقيق السلام العادل، بالالتزام والوفاء والعزيمة. وقال: إن تحقيق السلام كان مصيره”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الايطالية أنه “على الآخرين الآن أن يمتثلوا به واستئناف عمله” من أجل السلام “في أسرع وقت ممكن”.