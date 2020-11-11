الرئاسة الفلسطينية: استعداد لاستئناف المفاوضات على اساس الشرعية الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله –قالت الرئاسة الفلسطينية إن القيادة على استعداد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل على أساس قرارات الشرعية الدولية او من حيث انتهت.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان “إن القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة”.

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت مرارا إنها ليست على استعداد للمفاوضات على أساس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن.

وكان أبو ردينة يرد على وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي قال أمس في كلمة بالكنيست الإسرائيلي “يمكن لاتفاقيات إبراهيم أن تتوسع لتشمل دولًا أخرى في المنطقة، ولكن من المهم أيضًا أن تتسرب إلى جيراننا القريبين الفلسطينيين”.

وأضاف غانتس “لسوء الحظ ، لم تفهم القيادة الفلسطينية أن الوقت قد حان للتخلص من الأعذار والعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل معًا لإيجاد حل”.

وتابع””إنني أدعو محمود عباس والقيادة الفلسطينية – إن لم يكن لأنفسكم ، فافعلوا ذلك من أجل أطفالكم. فهم، جيل المستقبل، يستحقون مستقبلاً يسوده السلام والرفاهية”.