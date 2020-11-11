ميلوني: انتصار ترامب كان سيخدم مصالح إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت زعيمة حزب (اخوة ايطاليا) اليميني المعارض، جورجا ميلوني عن أعتقادها بأن فوز الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية كان “سيخدم مصالح إيطاليا”.

وقالت ميلوني في مقابلة مع محطة (سكاي نيوز24) الاخبارية الايطالية “لدينا شبكة اتصالات قوية للغاية مع المحافظين في جميع أنحاء العالم، والحزب الجمهوري الأمريكي هو جزء من حزب المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين، الذي أترأسه. وبالتأكيد ستبقى علاقاتنا قوية على الاطلاق”.

وأضافت، في معرض تعليقها على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.: “أعتقد أنه من أجل المصالح الوطنية الإيطالية، كان فوز ترامب سيكون أفضل. أتذكر الضرر الذي لا يوصف الذي أحدثته سياسة أوباما-كلينتون من حيث دعم الربيع العربي، ومساعدة الأصولية السنية وسلسلة من القضايا الأخرى التي كان علينا بعد ذلك حلها بأنفسنا مثل الهجرة والأصولية في بلادنا”.

وقالت ميلوني “أفضل نتيجة أخرى للانتخابات الرئاسية الامريكية. ومع ذلك، أعتقد أنه من الصواب انتظار الإعلان عن الفائز قبل أن اقدم التهنئة لشخص ما”. وأردفت: “لقد أدهشتني أن بعض المراقبين واليسار مرعوبون من حقيقة أن المرء يريد أن يتأكد من النتيجة قبل الإدلاء برأيه. لكن ربما تكون لدى البعض رغبة قوية للغاية في الظهور كمشجعين (cheerleaders) للقادة الاجانب”.

وردًا على سؤال بشأن اعتراف قادة أوربيين بفوز مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، قالت: “هناك رؤساء حكومات أوروبية سعداء بأن هذه هي الخاتمة. أنا أقول إنه عندما تعلمنا المحكمة العليا الامريكية من هو الفائز، سنقدم عن طيب خاطر تهانينا له”.