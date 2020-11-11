البابا يصلّي لأجل ضحايا العنف في العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رفع البابا فرنسيس الصلاة لأجل جميع ضحايا العنف في أرجاء العالم.

ولدى تحيته للمؤمنين الناطقين بالفرنسية خلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس، قال البابا: “يتم الاحتفال اليوم في بعض البلدان بذكرى ضحايا الحروب”، لذا “فصلواتنا تعلو لجميع ضحايا العنف في العالم، وتشجعنا على أن نكون أدوات سلام ومصالحة”.

كما تحدث البابا عن تقرير ماكاريك الذي صدر أمس عن الفاتيكان بعد عامين من العمل من قبل أمانة دولة الفاتيكان، حيث قال: “نُشر أمس تقرير عن القضية المؤلمة للكاردينال الأسبق تيودور ماكاريك”. واختتم بالقول “أجدد مشاعر قربي من ضحايا كل إساءة”، كما “أؤكد التزام الكنيسة بالقضاء على هذا الشر”.

هذا ويرتبط التقرير المشار إليه بقضية رئيس أساقفة واشنطن، الكاردينال السابق تيودور إدغار مكاريك، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسيّة والذي جرده البابا العام الماضي من رتبته الكهنوتية.