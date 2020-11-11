ايطاليا ترحب باتفاق وقف اطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أنها ترحب بوقف إطلاق النار في اقليم ناغورنو كاراباخ، الذي تم التوصل إليه من خلال التوقيع على إعلان ثلاثي بين أذربيجان وأرمينيا والاتحاد الروسي، معربة في بيان الاربعاء عن “الأمل بالامتثال الكامل له”

واضافت “كما نحيط علما بالاتفاقات الأخرى التي توصلت إليها الاطراف، على أمل أن تتمكن من تهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في المنطقة بأسرها”.

وقالت الخارجية: “في هذا الصدد، تؤكد إيطاليا على أهمية احترام هوية كل مجتمع والتعددية الثقافية والدينية في المنطقة، باعتبار ذلك منطلقًا ضروريًا لتحقيق المصالحة” داخل الاقليم.

وأردفت “ستضمن إيطاليا، بصفتها أيضًا عضوًا في (مجموعة مينسك)، كل دعم للرؤساء المشاركين في ضوء توطيد وقف إطلاق النار”، باعتبار ان ذلك “فاتحة لا غنى عنها للتوصل لحل دائم للصراع”، منوهة بأن “إيطاليا ستقدم مساهمتها، داخل الاتحاد الأوروبي أيضًا، لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة التي تمثل، من بين أمور أخرى، مركزًا مهمًا للاتصالات وإمدادات الطاقة لأوروبا ولبلادنا”