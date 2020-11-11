المفوضية تسعى لإقامة “اتحاد أوروبي للصحة” على خلفية أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تقدمت المفوضية الأوروبية اليوم باقتراحات أولية من أجل إقامة “اتحاد أوروبي للصحة”، على خلفية الدروس المستفادة من انتشار وباء كوفيد-19 في الدول الأعضاء في الاتحاد.

وتقترح المفوضية إقامة وكالة أوروبية للطوارئ في مسعى منها لاستباق أي أزمة صحية قادمة ومنع حالة الفوضى والتشرذم التي عانت منها دول الاتحاد في التعامل مع كوفيد-19 منذ بداية انتشاره.

ويأمل الجهاز التنفيذي الأوروبي، حسب المفوضة المكلفة شؤون الصحة ستيلا كرياكيدس، أن تعمد الدول إلى رفع مستوى التنسيق والتعاون لتأمين خدمات صحية عالية المستوى في كافة الدول وإدارة حالات الطوارئ بشكل أكثر فعالية.

وتتمحور المقترحات الأوروبية حول وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع التهديدات الصحية العابرة للحدود وتمكين المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوكالة الأوروبية للأدوية من لعب دور أكبر في إدارة الأزمات الصحية في الاتحاد.

وحول هذه المقترحات، شددت كرياكيدس في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل، على أن المفوضية تتصرف ضمن أطر ونصوص المعاهدات النافذة بشأن الصحة، ولا تسعى لأي تقليص لصلاحيات الدول الأعضاء في هذا المجال، وقالت: “نعمل لفائدة المواطنين والحكومات في دولنا”.