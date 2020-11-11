مفوضة أوروبية: اللقاحات القادمة ستكون آمنة ولا تاريخ محدد لوصولها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون الصحة ستيلا كرياكيدس، أن اللقاحات القادمة ضد كوفيد-19 والتي ستتوفر في أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد ستكون آمنة وستخضع لكل مراحل الاختبارات المطلوبة قبل طرحها.

وكانت المفوضة تتحدث اليوم في مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل لعرض مقترحات الجهاز التنفيذي الأوروبي بشأن إنشاء “اتحاد أوروبي للصحة”.

ورفضت المسؤولة الأوروبية تحديد أي تاريخ لتوفر اللقاحات، وذلك بعد أن أجازت بروكسل عقداً لشراء 300 مليون جرعة من لقاح بيونتيك-فايزر (BioNTech-Pfizer)، والذي يضاف إلى ثلاثة عقود سابقة وقعتها مع شركات صناعة أدوية مختلفة.

وشددت كرياكيدس على ضرورة توفير اللقاحات للمسنين والفئات الأكثر ضعفاً.

أما بشان شعور المواطنين بالتردد والحذر تجاه اللقاحات القادمة، أقرت المفوضة أن السؤال يطرح نفسه سواء في بروكسل أو في عواصم الدول الأعضاء، حيث “سنتعاون مع الجميع من أجل اعداد حملات توعية وتواصل مع الجمهور لطمأنته”، على حد تعبيرها.

وأكدت على أن مسألة انهاء صفقات شراء اللقاحات و استراتيجيات توزيعها تعود للدول الأعضاء في الاتحاد بالدرجة الأولى.