دول غربية تدين اعتداء بعبوة ناسفة بمقبرة لغير المسلمين في جدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما –أعربت سفارات كل من فرنسا واليونان وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية، في بيان مشترك، عن “الادانة الحازمة للهجوم الجبان” على مقبرة غير المسلمين في مدينة جدة بالسعودية.

واشارت البعثات الدبلوماسية بالمملكة الى ان “هذه الهجمات على الابرياء مخزية وغير مبررة تماما”، معربة عن “تمانيها بالشفاء العاجل” للجرحى، موجهة “الشكر الى المسعفين السعوديين الشجعان” الذين تدخلوا فور الهجوم.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد تحدثت عن سقوط جرحى في أعقاب هجوم بعبوة ناسفة اليوم الاربعاء على مقبرة لغير المسلمين خلال مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى في مدينة جدّة.

وأعلنت ايطاليا في وقت لاحق أن قنصلها بمدينة جدة، الذي شارك في المراسم، لم يتعرض للاصابة.

وكانت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية قد أشارت، نقلا عن مصادر أمنية، الى أن السلطات السعودية قد تمكنت من القبض على منفذ الهجوم.