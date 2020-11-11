المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تناشد الدول حل معضلة عديمي الجنسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيلبو غراندي، قادة دول العالم العمل على حل معضلة حالات انعدام الجنسية بحلول 2024.

جاء هذا النداء بمناسبة الكرى السادسة لحملة “أنا أنتمي”، والتي اطلقتها المفوضية من أجل اجتثاث وحل هذه المشكلة.

وأشار غراندي في تصريحات له اليوم الى أن “وباء كورونا قد أظهر الحاجة إلى إدماج هذه الشريحة من الناس وإيجاد حلول مناسبة لوضعهم، إذ أن الوباء لا يميز بين المواطنين وغير المواطنين، وليس من مصلحة أي دولة أن يترك الأشخاص من عديمي الجنسية يعيشون على هامش المجتمع”.

ويسلط المسؤول الأممي على افتقار هؤلاء الناس للحقوق القانونية المهمة ما يجعلهم غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الأساسية ويعرضهم للتمييز وسوء المعاملة والاستغلال في العديد م البلدان.

وتقول المؤسسة الأممية أن هناك 4,2 مليون شخص في 76 دولة، مشيرة إلى أن التقدم الكبير الذي تم احرازه في هذا الملف منذ عام 2014.

ويرى غراندي أن حل مسألة انعدام الجنسية أمر يتعلق بإرادة سياسية للتغير وضع الأشخاص وحياتهم، وقال: “نحث الحكومات على حل هذه المشكلة”.