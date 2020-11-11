مؤتمر دولي لمعاينة الوضع الإنساني في اليمن برعاية أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تستضيف المفوضية الأوروبية والسويد يوم غد المؤتمر الدولي الثاني لمعاينة الوضع الإنساني في اليمن بمشاركة الدول المانحة والوكالات الأممية والمنظمات الإنسانية والاغاثية العاملة في الميدان.

ويأتي المؤتمر، الذي يُعقد عبر دائرة فيديو مغلقة، في مسعى من قبل المنظمين لتقييم الجهود الإنسانية المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تعد من أسوأ الأزمات التي يشهدها العالم في التاريخ الحديث.

حول هذا الأمر، أكد المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الإنسانية وإدارة الأزمات جانيس ليناريتش، على تصميم الاتحاد الاستمرار بمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً من اليمنيين والذين هم ضحية صراع شرس منذ عام 2015، “ويأتي فيروس كورونا ليفاقم من أزمة هؤلاء”، وفق كلامه.

هذا وسيناقش المانحون والمنظمات الإنسانية سبل تحسين وصول المساعدات الاغاثية للمتضررين من النزاع ونقص التمويل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خصص 896 مليون يورو لتأمين رد انساني وتنموي على الأزمة في اليمن.