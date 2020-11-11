 جولة أخرى من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية الشهر المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلنت إسرائيل أن الجولة الثالثة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، انتهت اليوم بالاتفاق على عقد جولة أخرى الشهر المقبل.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء: “أنهت البعثة الإسرائيلية للمحادثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان اليوم، جولة المحادثات الثالثة مع البعثة اللبنانية التي عقدت في قاعدة اليونفيل في الناقورة”.

وأضافت أنه “شارك في اللقاء، الوسيط الأمريكي جون دروشر حيث تم الاتفاق في ختام الجولة على عقد جولة محادثات أخرى خلال الشهر القادم”.

من جهة ثانية جاء في بيان مشترك صدر عن حكومة الولايات المتحدة ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ووصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، ان “ممثلين من حكومتي إسرائيل ولبنان أجروا اليوم محادثات مثمرة بوساطة الولايات المتحدة، استضافها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان (UNSCOL)”.

وأضاف “ما نزال نأمل أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل طال انتظاره. والتزم الطرفان بمواصلة المفاوضات في أوائل ديسمبر/كانون الأول المقبل”.

ولم تفصح الأطراف عن مجريات هذه المحادثات التي تعقد في منطقة الناقورة في جنوبي لبنان.

وكانت المحادثات بدأت الشهر الماضي بحضور أممي وأمريكي في مسعى للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.