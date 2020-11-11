بوريل يؤكد استمرار الدعم الأوروبي للأونروا ولحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على تصميم الاتحاد الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

جاء ذلك في تغريدة لبوريل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب محادثة هاتفية مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

ونوه المسؤول الأوروبي بالدور الهام الذي تلعبه الأونروا بالنسبة للفلسطينيين، وكذلك من أجل حفظ السلام والأمن في المنطقة والدفع بحل الدولتين.

يذكر أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعاني من أزمة مالية شديدة بسبب قيام الولايات المتحدة الأمريكية، تحت رئاسة دونالد ترامب، بتقليص حجم المساهمات في موازنتها.