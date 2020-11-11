وزيرة داخلية إيطاليا: منح تصاريح الدخول لمن يأتي للعمل في بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن “علينا إنشاء قنوات هجرة نظامية، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة لمن يأتون للعمل”.

وأوضحت الوزيرة لامورجيزي في تصريحات لصحيفة (إل جورنالي) الأربعاء، أن “تدفقات الهجرة انخفضت في الأيام الأخيرة إلى حد ما، لكننا مررنا بلحظات صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الخطيرة التي شهدتها تونس”.

وتحدث الوزيرة عن أسباب وصول المهاجرين حديثًا إلى شواطئ إيطاليا وعن خطط الحكومة لإدارتها. قبل كل شيء، الاتفاق مع تونس، الذي وصفته بأنه، “ليس حصارا بحريا قد يمثل عملا حربيا”، بل “نضع بالاتفاق الكامل معها طائرات وسفن، خارج مجالها الجوي والبحري بالتأكيد، للإنذار المبكر والتحذير عند رصد انطلاق قارب ما ووقفه فورًا، نظراً لكون تونس بلد آمن، يكاد لا يطلب مواطنوه اللجوء أبداً”.

وذكرت لامورجيزي، أن “لدينا حاليًا 1425 في مراكز إعادة المهاجرين، لكن هناك حوالي 600 محلًا فعليًا لأن كثيرا من المهاجرين يدمرون المراكز عمدًا لجعلها غير قابلة للاستخدام”، مبينة أن “هذه المراكز لكي تعمل بشكل أفضل، يجب أن تكون أبوابًا دوارة: بمعنى أن يدخل المرء إليها ويغادر إلى وطنه في الحال”.

وتابعت الوزيرة المنتمية للتيار المستقل: “برأيي أن النهج يكمن في إنشاء قنوات هجرة منتظمة. إذا أعطينا تصاريح إقامة لمدة 6 أشهر وأحضرنا المهاجرين لجني المحاصيل الزراعية، لكننا أبلغنا بهذا الأمر أصلا”. ومع ذلك “يجب أن ضمان الأمن الصحي للأقاليم، لذلك لجئنا إلى سفن الحجر الصحي، حيث نقوم الآن بعمليات تحديد الهوية للمهاجرين قبل صعودهم اليها”.