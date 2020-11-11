لامورجيزي: أقصى حذر من تهديد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن حذرنا عند أقصى مستوياته دائما من ناحية التهديد الإرهابي.

وأوضحت الوزيرة لامورجيزي في تصريحات لصحيفة (إل جورنالي) الأربعاء، أنه فيما يتعلق بخطر الإرهاب في إيطاليا، “هناك أقصى قدر من الاهتمام”، وأن “لدينا وسائل وقائية فعالة، ومن يتم الإبلاغ عنهم من خلال العلاقات مع سلطات البلدان التي يأتون منها، نرسلهم إلى مركز الإعادة للمهاجرين ثم نواصل عملية إعادتهم القسرية إلى أوطانهم”.

وأشارت لامورجيزي، الى أن “تنظيم (داعش) غالبًا ما يمارس نوعًا من تأثير الانبهار على الأشخاص الذين ينجرفون نحو التطرف”، مبينة أنه “يجب علينا أن نخشى هذا الأمر”.

وعن منفذ الهجوم على كاتدرائية نيس، الذي مر عن طريق جزيرة لامبيدوزا والمطالبات باستقالتها لهذا السبب، ذكرت الوزيرة المنتمية للتيار المستقل، “أنا لا أدخل في جدل مطلقًا، لكني أقول شيئًا واحدًا: إنه استنادا لهذا المبدأ، كان يجب أن يستقيل عدد كبير من الوزراء في الماضي، كلما مر إرهابي آخر عبر ترابنا الوطني”.

وشددت لامورجيزي على أن “هذا ليس عذرًا، لكن يجب أن يكون لدينا دائمًا مستوى عالٍ جدًا من الحذر. إنني أندهش دائمًا من هذه الجدل الإيطالي”. واختتمت بالقول “لم أسمع أبدًا عن أحد في دول أخرى، طلب استقالة وزير حتى مع وقوع أحداث خطيرة”.