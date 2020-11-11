إيطاليا:  قلق حيال التطورات في إثيوبيا وتشجيع الحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو عن “القلق من تطورات الأوضاع في إثيوبيا”، وأنها “تشجع” الحوار بين الطرفين.

وأضاف وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو في إحاطة برلمانية بمجلس النواب، الأربعاء، أنه “بتأكيدنا على دعمنا الكامل وصداقتنا من الشعب الإثيوبي، كما أكدت ذلك نائبتي إيمونويلا سيريني، لا نخف مع ذلك، قلقنا بشأن التطورات ميدانياً”، مؤكدا “إن مصلحتنا الأساسية في الواقع تكمن في تجنب مزيد من تدهور الوضع الداخلي وضمان استقرار البلاد وتشجيع الحوار بين الطرفين”.

وأفاد دي مايو أنه “منذ بدء أعمال العنف في تيغراي، كنا نراقب أوضاع الإيطاليين المتواجدين في المنطقة من خل سفارتنا في أديس أبابا ووحدة الأزمات التابعة للوزارة”، وذلك “على الرغم من الصعوبات الناجمة عن تعليق خطوط الاتصال بعد بدء التصعيد العسكري”.

وتابع الوزير: “نحن على اتصال بأعضاء المنظمات غير الحكومية وموظفي شركات الإنتاج الإيطالية، ولا سيما (كالتسيدونيا) الموجودة في إقليم تيغرينيا، ونقوم بتقييم جميع الخيارات الممكنة لحماية مواطنينا، بالتعاون مع المنظمات الدولية”.

واشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “إثيوبيا أهم شريك لإيطاليا في إفريقيا جنوب الصحراء ومحور الأمن في القرن الإفريقي، وأديس أبابا بدورها تعتبر روما المحاور السياسي الرئيسي في الاتحاد الأوروبي”، علاوة على ذلك فإن “إثيوبيا مركزية لتوازن شرق إفريقيا ولا يمكن فرض الاستقرار بالقوة. لذلك يجب تجنب احتمال نشوب صراع داخلي”.